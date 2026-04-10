У губернатора Вологодской области обнаружился долг по налогам

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов задолжал налоговой службе 85 тысяч рублей. Такую информацию выяснила Baza.

По данным издания, глава региона зарегистрирован не в Вологодской области, а в Москве, где владеет квартирой площадью 127 м². Кадастровая стоимость столичной недвижимости оценивается примерно в 41,3 млн рублей. Кроме квартиры у Филимонова в собственности два автомобиля — Cadillac Escalade и Mercedes-Benz M-Class на общую сумму более 3 млн рублей.

В 2025 году Филимонова пытались обвинить в употреблении наркотиков. Тогда он пресек эти слухи, заявив, что готов на спор сдать анализы и подтвердить свои слова. В своем Telegram-канале он также поблагодарил отца, который за него вступился. Отец Юрий Филимонов заявил, что готов «набить рожу» тому, кто распространяет такие фейки про сына.

Губернатор тогда добавил, что знает источник этих слухов и, несмотря на ложную информацию, намерен продолжать менять жизнь граждан региона к лучшему.

Ранее Филимонов заявлял, что 610 алкомаркетов в Вологодской области закрыты.