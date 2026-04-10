«Для дебюта выступление получилось хорошим»: Коростелев об итогах сезона

Российский лыжник Савелий Коростелев признал, что завершившийся сезон для него стал длинным и насыщенным. Его слова передает пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

«Конечно, хотелось где-то проехать лучше, но, как я считаю, для дебюта в таких условиях выступление получилось хорошим. Тем более после Олимпиады удалось привезти домой медаль КМ, после чего вновь посоревноваться на родине. Резюмируя, это был длинный, насыщенный, классный соревновательный год», — высказался Коростелев.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапах Кубка мира, а также выступили на Олимпийских играх 2026 года, однако не сумели там завоевать медалей.

Коростелев занял 15-е место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2025/26. Всего спортсмен набрал 800 очков. 5 марта Коростелев завоевал первую международную медаль в лыжах для России с 2022 года. Он выиграл серебро масс-старта на 20 км свободным стилем на молодежном чемпионате мира в Норвегии.

