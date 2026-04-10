«Будет зависеть от Овечкина»: менеджер «Вашингтона» о дальнейшей работе клуба

В «Вашингтоне» заявили, что тактика команды будет зависеть от решения Овечкина
David Zalubowski/AP

Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик обозначил основные задачи команды в предстоящее межсезонье. Его слова приводит The Athletic.

«Этим летом каждый будет действовать согласно своей стратегии. Наша тактика на рынке будет зависеть от Алекса Овечкина. Если он завершит карьеру, то мы будем действовать одним образом. Если он решит вернуться, то у нас будет немного другой план», — заявил Патрик.

22 марта Овечкин забросил 1000-ю шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш». Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1000 голов за карьеру с учетом плей-офф. На данный момент на его счету 1005 заброшенных шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее тренер «Вашингтона» заявил, что выпьет с Овечкиным пиво, когда тот уйдет.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!