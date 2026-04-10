Названа предварительная причина взрыва во Владикавказе

Mash: просроченная пиротехника могла стать причиной взрыва во Владикавказе

Просроченная пиротехника называется одной из вероятных причин взрыва во Владикавказе. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как поясняет издание, после того, как на юге России запретили салюты, продажи у компании резко упали и остатки фейерверков пролежали несколько лет на складе. Предполагается, что взрыв произошел из-за разложения химических компонентов.

В результате количество пострадавших возросло до 14 человек, двое из которых дети, еще один не выжил.

До этого Telegram-канал «ЧП / Владикавказ #1» опубликовал кадры с последствиями происшествия. На них видно, что несколько строений оказались почти полностью разрушены.

По информации МЧС, мощный хлопок произошел в складских помещениях на Партизанском переулке.

Одним из первых о взрыве во Владикавказе сообщил Telegram-канал Baza. В материале говорилось, что ЧП произошло в районе улицы Августовских Событий. По словам одного из очевидцев, взорвался склад на территории строительного магазина «ХДМ», на котором хранились нераспроданные фейерверки. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб, но они вынуждены ждать, пока выгорят все запасы пиротехники и прекратятся взрывы.

