Российский бизнесмен сделал большой взнос в бюджет РФ

Один из ведущих бизнесменов России решил сделать значительный добровольный взнос в федеральный бюджет. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин, пишет ТАСС.

Обещание со стороны бизнесмена прозвучало на закрытой встрече крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Шохина, речь идет о крупной сумме.

«Достаточно много. Неожиданно много для многих», — сказал он.

Путин 24 декабря провел встречу с представителями бизнеса. Они обсудили с главой государства вопросы, связанные с инвестиционной активностью компаний и даже демографической ситуацией в стране.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию западных СМИ о том, что Владимир Путин на закрытой встрече с бизнесменами якобы предложил делать взносы на финансирование СВО. Как подчеркнул официальный представитель Кремля, «это неправда». Однако один из участников мероприятия высказал идею о взносах в пользу страны, и глава государства ее одобрил, уточнил Песков.

