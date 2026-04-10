Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Российский бизнесмен сделал большой взнос в бюджет РФ

Нина Зотина/РИА «Новости»

Один из ведущих бизнесменов России решил сделать значительный добровольный взнос в федеральный бюджет. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин, пишет ТАСС.

Обещание со стороны бизнесмена прозвучало на закрытой встрече крупного бизнеса с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Шохина, речь идет о крупной сумме.

«Достаточно много. Неожиданно много для многих», — сказал он.

Путин 24 декабря провел встречу с представителями бизнеса. Они обсудили с главой государства вопросы, связанные с инвестиционной активностью компаний и даже демографической ситуацией в стране.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию западных СМИ о том, что Владимир Путин на закрытой встрече с бизнесменами якобы предложил делать взносы на финансирование СВО. Как подчеркнул официальный представитель Кремля, «это неправда». Однако один из участников мероприятия высказал идею о взносах в пользу страны, и глава государства ее одобрил, уточнил Песков.

Ранее Путин оценил потери бюджета из-за ввоза товаров без документов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!