Стройретейлеры закрывают магазины на фоне сокращения спроса на ремонт

На фоне падения спроса на ремонт и строительство наблюдается тенденция к закрытию магазинов, специализирующихся на строительных материалах. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, сеть «Строительный Двор» сократила количество торговых точек на 98 единиц за прошедший год, что составляет почти четверть от их общего числа.

Число гипермаркетов, ранее работавших под брендом OBI, а теперь известных как «Дом Лента», уменьшилось на 12% и теперь составляет 23 магазина.

Общий объем продаж DIY-сетей снизился на 2%, достигнув 1,15 трлн рублей.

Лидер рынка, компания «Лемана Про», отметила снижение выручки на 6%, до 550 млрд рублей.

Выручка трех компаний, управляющих бывшими магазинами OBI, упала на 10%, составив 25,2 млрд рублей.

Аналитики объясняют данную тенденцию трансформацией отрасли. В текущих условиях содержание точек с низкой прибыльностью становится экономически нецелесообразным.

Ранее в России зафиксировано первое с начала века сокращение числа торговых точек.