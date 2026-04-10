Стало известно о втором погибшем при взрыве во Владикавказе

Число погибших при взрыве во Владикавказе увеличилось до двух. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«14:47: из-под завалов извлечено тело второго погибшего», — написал он.

До этого Меняйло сообщал, что пострадали 14 человек, двое из которых — дети.

По информации МЧС, мощный хлопок произошел в складских помещениях на Партизанском переулке. По последним данным ведомства, площадь возгорания составляет 750 квадратных метров. Пожар тушат 195 человек с использованием 49 единиц техники.

Telegram-канал Mash назвал предварительной причиной случившегося просроченную пиротехнику. Предполагается, что взрыв произошел из-за разложения химических компонентов. Официального подтверждения этому пока нет.

