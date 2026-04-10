Стало известно, когда Иран откроет Ормузский пролив

Эмиссар: Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США и Израилем

Иран откроет Ормузский пролив после окончания военного конфликта с США и Израилем. Об этом ТАСС сообщил представитель верховного лидера Исламской Республики в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи.

«Так как война еще не закончена, Иран контролирует Ормузский пролив. Я уверен, что после войны он станет открытым, и страны выиграют от этого», — сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану не следует взимать плату за проход танкеров через Ормузский пролив.

8 апреля газета Financial Times сообщила, что Иран требует по $1 в криптовалюте за каждый баррель нефти на борту танкеров, проходящих через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия с США.

Иран вновь заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив и готовит «сдерживающий удар» по Израилю из-за нарушения условий перемирия. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако армия Израиля продолжила атаки на шиитское движение «Хезболла». В результате в Ливане не выжили более 250 человек, а число пострадавших превысило 1000. В Белом доме считают, что между Соединенными Штатами и Ираном возникло «недопонимание». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В марте президент РФ Владимир Путин заявлял, что добыча нефти, которая завязана на использование пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана.