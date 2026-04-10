В России в приютах содержатся до 250 тысяч бездомных животных

В России в приютах живут до 250 тысяч бездомных животных

В России насчитывается 819 приютов для бездомных собак и кошек, в которых содержатся от 170 до 250 тысяч животных. Такие данные получены в ходе Всероссийской переписи приютов, проведенной Центром изучения питания и благополучия животных совместно с агентством «Инсайтика». При этом общая популяция бездомных животных в стране оценивается в 3,6 млн особей — значит, в приютах находится лишь 5–7% от этого числа.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В большинстве приютов (53%) содержится до 100 питомцев. В трети организаций — от 100 до 300 животных. Крупные приюты, рассчитанные на 300–500 особей, встречаются редко — их всего 9%. В 54% приютов одновременно живут и кошки, и собаки. Только на собаках специализируются 34% организаций, исключительно кошек содержат 12%.

Ежегодно приютам удается пристраивать около 30% своих подопечных — это 40–60 тысяч животных в год. Причем небольшие приюты работают эффективнее: они находят дом примерно для 35% питомцев, тогда как крупные — только для 25%.

Подавляющее большинство приютов (84%, или 685 организаций) — частные. На муниципальные приходится 14% (118 приютов), на федеральные — всего 2% (16). Каждый год в стране открывается около 20 новых приютов. При этом большинство проектов живут долго: 45% приютов работают более 6 лет, а медианный возраст составляет 9 лет.

Больше половины приютов (54%) сосредоточены в трех самых плотно заселенных федеральных округах — Центральном, Северо-Западном и Приволжском. Лидеры по количеству: Санкт-Петербург (31 приют), Московская область (28), Москва (25) и Пермский край (25).

Сфера постепенно становится более упорядоченной. Если раньше многие приюты работали без юридического лица, то сегодня новые проекты все чаще проходят регистрацию сразу, а существующие получают официальный статус. Большая часть частных приютов (75%) сейчас зарегистрированы как НКО.

Финансовая устойчивость приютов остается низкой. У 52% частных организаций всего один источник дохода — несистемные разовые пожертвования от частных лиц. Приюты вынуждены опираться на волонтеров, а не на постоянных сотрудников, и тратят большую часть сил на рутинные задачи — уход, кормление, лечение. На фандрайзинг, маркетинг и развитие бренда ресурсов практически не остается.

Исследование также выявило низкую прозрачность сферы. 18% приютов не ведут публичные каналы связи. И только 12% регулярно публикуют статистику пристройства животных. Таким образом, результаты работы большинства организаций остаются «невидимыми» для потенциальных жертвователей и волонтеров.

