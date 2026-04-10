Названо число нападений на образовательные учреждения в РФ с начала года

МВД: образовательные учреждения в РФ с января подвергались нападениям 13 раз
Более 10 вооруженных нападений на образовательные организации зафиксировали в России с начала 2026 года. Об этом сообщил заместитель начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти российских субъектов МВД РФ Станислав Колесник, передает РИА Новости.

По его словам, в текущем учебном году образовательные учреждения в РФ подвергались нападениям 18 раз.

«За январь–апрель [2026 года] зафиксировано нами 13 таких вооруженных атак», — добавил специалист.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев подростки решаются напасть на образовательное учреждение, находясь под негативным влиянием информационного пространства и третьих лиц.

7 апреля девятиклассник напал на учительницу на крыльце школы №5 в Добрянке в Пермском крае. Юноша нанес преподавателю ножевые ранения, женщину спасти не удалось. Подросток был задержан. СМИ писали, что он имел проблемы с успеваемостью и состоял на учете в полиции. По данным Telegram-канала Mash, школьник был недоволен тем, что из-за плохих оценок его не допустили к сдаче экзаменов.

Ранее в Московской области семиклассник с ножом напал на сверстника в школе.

 
