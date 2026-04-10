В Петербурге мужчину, укусившего полицейского за голову, лишили свободы

Петербуржец попытался отбиться от полицейского при задержании и получил срок
Житель Петербурга лишился свободы за сопротивление сотруднику МВД при задержании. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Кировский районный суд приговорил Александра Одинцова к 2 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении за применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Из материалов дела следует, что 15 декабря 2024 года пьяный Одинцов на станции метро «Нарвская» оказал сопротивление участковому 31-го отдела УМВД по Кировскому району.

Петербуржцу грозила административная ответственность за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), но он схватил стража порядка за форму и руки, пытался сбить с ног и укусил за голову.

«Своими действиями Одинцов унизил честь и достоинство представителя власти, дискредитировал его статус в глазах общественности, подорвал авторитет государственной службы и нарушил охраняемые законом интересы общества и государства», — говорится в пресс-релизе.

Одинцов вину не признал. Он утверждал, что просто катался на метро, никого не кусал и деталей задержания не помнит. До этого фигурант уже был судим за похожее преступление средней тяжести и привлекался за нарушения общественного порядка.

Ранее россиянин повалил полицейского на землю и угодил под суд.

 
