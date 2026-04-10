Стало известно, правда ли вредно сидеть, закинув ногу на ногу

Привычка сидеть, закинув ногу на ногу, давно считается вредной — ей приписывают боли в спине, проблемы с суставами и даже варикоз. Однако современные исследования показывают, что для большинства людей это не опасно. Об этом сообщает портал The Conversation.

Как отмечают ученые, нет убедительных доказательств того, что такая поза повреждает позвоночник, «изнашивает» тазобедренные или коленные суставы или приводит к варикозному расширению вен. Гораздо важнее не сама поза, а длительное пребывание в одном положении.

Идея о «правильной» посадке во многом сформировалась из старых представлений о дисциплине и осанке. Со временем социальные нормы стали восприниматься как медицинские рекомендации.

При этом ощущение дискомфорта, которое может возникать при длительном сидении со скрещенными ногами, не означает повреждения. Это лишь сигнал, что пора сменить положение.

Исследования не выявили единственной «идеальной» позы для сидения, которая защищала бы спину. Напротив, позвоночник способен адаптироваться к разным положениям. Основной фактор риска — неподвижность, независимо от того, сидит человек прямо, сутулится или скрещивает ноги.

Аналогичная ситуация и с суставами. Колени и бедра ежедневно испытывают куда более высокие нагрузки при ходьбе, беге или подъеме по лестнице. Кратковременное изменение угла в суставах при сидении не связано с развитием артрита или других повреждений.

Не подтверждается и распространенное мнение о связи этой позы с варикозом. Заболевание развивается из-за нарушения работы клапанов вен, а его риск связан с возрастом, наследственностью, беременностью, лишним весом и длительным стоянием. Скрещивание ног может временно влиять на кровоток, но не вызывает заболевание.

В некоторых случаях врачи действительно могут рекомендовать избегать этой позы — например, после операций на тазобедренном суставе или при локальной боли. Однако это временные и индивидуальные ограничения, а не универсальное правило.

По мнению специалистов, ключевое значение имеет разнообразие движений.

Самой «здоровой» позой считается та, в которой человек не проводит слишком много времени. Регулярная смена положения, перерывы на движение и умеренная физическая активность гораздо важнее, чем попытки постоянно сидеть «идеально».

