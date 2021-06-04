Больше половины российских родителей считают, что пороть детей можно

Около 60% российских родителей считают, что бить детей в воспитательных целях можно. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на агентство «Михайлов и партнеры. Аналитика».

Эксперты агентства опросили 1600 россиян в возрасте 14-55 лет. Категорически против таких методов воспитания высказались 36%. А 60% респондентов считают такой метод правомерным.

По словам участников опроса, применять силу к ребенку можно за увлечение наркотиками, воровство, алкоголь, хамство и неуважение, а также курение. Реже в качестве причины применить силу родители называли ложь ребенка, его дурную компанию, уход из дома, нетрадиционную сексуальную ориентацию, эмоциональные срывы и истерики, невыполнение домашних обязанностей.

Почти половина (48%) ответили, что наказывали своих детей физически, в том числе легкими шлепками, подзатыльниками, поркой ремнем, пощечинами. 61% опрошенных признались, что их самих воспитывали подобным образом в детстве.

68% респондентов сказали, что наказывали их заслуженно («по-другому не понимал»). 6% высказали сожаление по поводу того, что их наказывали недостаточно сильно. Только 17% признали родительское насилие напрасным и унизительным.

Согласно опросу, мужчины считают настоящим насилием только сексуальное (4%) или когда ребенок получил серьезные травмы (28%). Женщины назвали насилием даже шлепки и пощечины, но таких ответов меньше половины (34%).

Ранее британские специалисты сообщили, что телесные наказания, в том числе шлепки, приводят к изменениям в мозге ребенка. У детей, чьи родители применяют подобные воспитательные меры, мозг реагирует на угрозу так же, как и у тех, что подвергались более серьезному насилию. В перспективе это повышает риск развития психических расстройств.