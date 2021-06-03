Протасевич сообщил, что канал Nexta планировали перевести на российскую повестку

Задержанный в минском аэропорту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич рассказал, что после завершения активной части протестов в Белоруссии планировалось перевести проект на российскую повестку. Об этом он сообщил в интервью в эфире белорусского телеканала ОНТ в программе «Марков. Ничего личного».

Протасевич рассказал, что изначально проект существовал только за счет рекламы. Затем второй редактор Степан Путило открыл счет, куда деньги стали присылать подписчики. Потом у проекта появился некий инвестор из России — по словам Протасевича, канал публиковал материалы по заказу российского олигарха, чей бизнес «связан с Уралом и горной добычей».

Блогер отметил, что олигарх переводил на счета NEXTA сначала небольшие отчисления. Позже еженедельные зачисления выросли до 5000 евро и оставались стабильными. Имя спонсора Протасевич не назвал.

Протасевич добавил, что все Telegram-каналы в Белоруссии содержатся за счет грантов, и именно поэтому поддерживают лидера оппозиции Светлану Тихановскую. Он отметил, что в ее адрес запрещалась даже слабая критика.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландско£й авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Ранее комментаторы после просмотра телебеседы пришли к выводу, что на руках Протасевича были видны раны от наручников. Сам Протасевич расплакался в конце интервью.