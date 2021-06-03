Япония изъяла с задержанного российского судна «Амур» документы для выхода в море

Япония изъяла необходимые для выхода в море документы с российской рыболовной шхуны «Амур», которая столкнулась в конце мая с японским судном у острова Хоккайдо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генеральное консульство России в Саппоро.

«Насколько мы знаем, японская сторона подала иск в гражданский суд в городе Асахикава о компенсации ущерба. Суд удовлетворил просьбу, и в рамках этого с «Амура» были изъяты документы, необходимые для плавания, чтобы гарантировать залог», — сказали в диппредставительстве.

Накануне окружной суд города Асахикава на Хоккайдо принял решение задержать российское судно «Амур» в качестве залога выплаты компенсаций за столкновение с японской шхуной.

При этом ранее владельцы «Амура» заявили, что никаких официальных документов о задержании судна в Японии в качестве залога за выплату компенсаций у них нет. В компании «Амурское» сказали, что «сегодня-завтра все должно завершиться, и судно должно выйти».

26 мая японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России. Как сообщала японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли.

В российском генконсульстве рассказали, что капитан «Амура» был привлечен к расследованию инцидента. При этом уведомлений о его аресте не поступало, он сотрудничает со следствием на добровольной основе. В настоящее время российское судно находится в японском порту Момбэцу.