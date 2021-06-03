Пол Уилан дважды писал Путину письма с просьбой о помиловании

Осужденный в России по обвинению в шпионаже Пол Уилан дважды обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом РИА «Новости» рассказал его брат Дэвид Уилан.

«Насколько я знаю, Пол дважды писал президенту Путину, добиваясь помилования», — сказал Уилан.

Он отметил, что удивился бы, если бы его брат признал себя виновным.

«Он вряд ли станет признавать вину в чем-либо, чего он не делал», — заявил брат осужденного.

По его словам, он не ожидает, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден будут обсуждать судьбу Пола Уилана на саммите в Женеве, который пройдет 16 июня. Однако Дэвид выразил надежду, что «несправедливое задержание» его брата будет обсуждаться представителями Госдепартамента США и МИД России на саммите или последующие за ним месяцы.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол призвал Путина освободить осужденных в России американцев Тревора Рида и Пола Уилана перед встречей с Байденом.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. 15 июня 2020 года Мосгорсуд признал задержанного виновным в шпионаже против России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.