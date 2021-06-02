Ростуризм не исключает, что к июлю у россиян появится возможность поехать в Турцию

Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова заявила, что в ведомстве не исключают, что к июлю 2021 года у граждан России появится возможность посетить турецкие курорты. Об этом она рассказала в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

12 апреля российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом принял решение приостановить авиационное сообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации по COVID-19 в стране. 31 мая оперштаб объявил о продлении ограничений до 21 июня.

«Мы надеемся, что такая позитивная динамика у турецких коллег продолжится, и хотя бы к середине летнего курортного сезона, к июлю, у наших граждан будет возможность отправиться на турецкие курорты», — сказала она.

Ранее Федеральное агентство по туризму предложило россиянам варианты замены туров в Турцию в связи с продлением ограничения на авиасообщение.

До этого глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция надеется на возобновление авиасообщения с Россией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу в стране.