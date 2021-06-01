ВОЗ одобрила для экстренного применения китайскую вакцину от коронавируса Sinovac Biotech
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac для экстренного применения. Об этом сообщает Reuters.
«ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19, предоставив странам, фондам, агентствам по закупкам и общинам заверения, что она отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства», — говорится в сообщении.
Независимая группа экспертов сообщила, что рекомендовала вакцину Sinovac для взрослых старше 18 лет со второй дозой через 2-4 недели. Отмечается, что верхнего возрастного предела нет, поскольку, по данным исследователей, препарат может иметь защитный эффект у пожилых людей.
По информации агентства, по состоянию на конец мая более 600 млн доз вакцины Sinovac были доступны в Китае и за рубежом, 430 млн доз уже введено.
Sinovac — вторая вакцина, разработанная в Китае, которая получила валидацию ВОЗ. Первая китайская вакцина от Sinopharm одобрена 7 мая. Третья китайская вакцина, произведенная CanSino Biologics, представила данные клинических испытаний, но обзор ВОЗ не запланирован.
Ранее ВОЗ включила вакцину Moderna от COVID-19 (mRNA 1273) в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях. Препарат стал пятым, одобренным организацией.