Главреда TUT.BY обвинили в соучастии в неуплате налогов

Главного редактора и журналиста белорусского новостного портала TUT.BY Марину Золотову и Елену Толкачеву обвинили в соучастии в неуплате налогов. Об этом сообщила редакция в Telegram.

«Сегодня Минский городской суд в закрытом режиме рассмотрел жалобу на помещение под стражу ... главного редактора TUT.BY Марины Золотовой и журналиста портала Елены Толкачевой. Стало известно, что их обвиняют в соучастии в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкция по вменяемой статье составляет до пяти лет ограничения свободы или от трех до семи лет лишения свободы. Кроме того, в силе оставлена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники белорусского портала TUT.BY, задержанные 25 мая, были отпущены после допроса в Департаменте финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля Белоруссии.

18 мая в Белоруссии возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере» в отношении должностных лиц информационного портала TUT.BY. Доступ к сайту и его копиям был заблокирован. В этот же день издание сообщило о задержании более 12 сотрудников.