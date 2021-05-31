Сослуживец екатеринбургского стрелка рассказал о его «склочном» характере

Сослуживец стрелка из Екатеринбурга Сергея Болкова описал его как неуправляемого человека, у которого случались немотивированные вспышки агрессии «по малейшему поводу». Об этом бывший коллега экс-полицейского рассказал в интервью «Газете.Ru».

Собеседник «Газеты.Ru», который работал с Болковым в одном подразделении, отметил, что у экс-силовика и ранее были проблемы с законом, однако эти дела «замяли».

«После убийства парня в 2001 году прокуратура расследовала целый год все это и доказала правомерность его действий, хотя некоторые сотрудники пострадали тогда из-за его поступка… Стрелял тоже он с балкона в 2017 году, но тогда дело замяли. Лично я не сомневался, что рано или поздно это случится, просто если это не случилось бы вчера, то случилось бы позже», — сказал экс-коллега Болкова.

Характер Болкова его бывший коллега оценил как «склочный», «конфликтный» и «агрессивный».

«У него были признаки немотивированной агрессии, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Когда отходит, то начинает сам себя жалеть. Он тяжелый, очень нелегкий на подъем и в общении. Человек он конфликтный был и склочный. Все, кто служили с ним, не особо его любили. Некоторые даже в открытую говорили, что он псих», — сказал собеседник «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что у Болкова были проблемы с алкоголем. Именно алкоголь, по мнению бывшего коллеги, мог стать причиной того, что Болков открыл огонь.

«Я точно знаю, что началось все вчера. Пил он уже не первый день. Он поссорился с Еленой (со своей женой) около магазина «Олис». Он стоял пьяный, орал, и один из сотрудников тоже бывших его вроде как успокоил. Он взял еще водки и пошел домой, и вот где-то через час после того, как он орал, он и начал все это дело, поэтому никто не удивился», — считает сослуживец Болкова.

Подробнее об истории Болкова – в материале «Газеты.Ru»

Вечером 30 мая бывший полицейский устроил стрельбу в Екатеринбурге на улице Бородина и ранил двух человек. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление, однако все выстрелы попали в бронещиты, никто из спецназа Росгвардии не погиб. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Перед тем как открыть огонь, преступник отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

В результате произошедшего пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Росгвардеец был ранен в ногу, ему оказали первую помощь на месте и в дальнейшем отпустили домой. Пострадавшая девочка была ранена в живот, ее увезли на скорой помощи. Минздрав Свердловской области сообщил, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.