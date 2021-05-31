Медведев предложил ввести бесплатный проезд для школьников

Председатель партии «Единая Россия», заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ввести для школьников бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом он заявил во время форума «Большой семейный совет», сообщает ТАСС.

По его словам, необходимо реализовывать новые идеи по поддержке семей.

«Они не такие простые для исполнения, но тем не менее подумать об этом можно. Я, например, имею в виду введение бесплатного проезда для школьников», — сказал он.

Помимо этого Медведев также предложить сделать ежегодным детский туристический кешбэк, напомнив, что одним из поручений президента РФ является обеспечение возврата части средств на оплату детского отдыха и оздоровления этим летом.

«Здесь можно было бы проработать несколько вопросов, в том числе вопрос о переводе этой льготы на ежегодную основу, что позволило бы значительно экономить на путевках в дальнейшем», — сказал он.

В марте в России начал действовать закон, запрещающий высаживать детей из общественного транспорта.