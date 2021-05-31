Капитан и судовладелец «Амура» попросили помощи генконсульства России

Капитан и судовладелец «Амура» официально попросили помощи генконсульства России в Саппоро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального консула Сергея Марина.

«Консул со вчерашнего вечера там, правовой статус не изменился, но капитан и судовладелец официально запросили нашей консульской помощи», — цитирует РИА Новости Марина.

26 мая японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России. Как сообщала японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли.

В российском генконсульстве рассказали, что капитан «Амура» был привлечен к расследованию инцидента. При этом уведомлений о его аресте не поступало, он сотрудничает со следствием на добровольной основе. В настоящее время российское судно находится в японском порту Момбэцу.