Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится на операции

Девятилетняя девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится на операции в областной детской клинической больнице № 1. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Идет операция, врачи борются за ее жизнь. Также оказывается помощь второму раненому, который доставлен в другую больницу Екатеринбурга. Врачи также оказывают ему необходимую помощь», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в Екатеринбурге на улице Бородина и ранивший двух человек бывший полицейский задержан сотрудниками СОБРа. Мужчина оказал вооруженное сопротивление, однако все выстрелы попали в бронещиты, никто из спецназа Росгвардии не пострадал. Задержанного доставят на допрос в следственный отдел.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело.

Перед тем как открыть огонь, преступник отправил сообщения своим знакомым с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».

В результате произошедшего пострадали сотрудник Росгвардии и ребенок. Росгвардеец был ранен в ногу, ему оказали первую помощь на месте. Пострадавшая девочка была ранена в живот, ее увезли на скорой помощи. Минздрав Свердловской области сообщает, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.