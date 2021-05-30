СК возбудил дело из-за опрокинувшегося батута с детьми в Барнауле

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за опрокинувшегося батута с детьми. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным РИА «Новости», в Алтайском крае после инцидента проведут внеплановую проверку аттракционов.

Ранее сообщалось, что батут, на котором играли дети, взорвался в Барнауле. Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия, начата доследственная проверка. В результате произошедшего две девочки, игравшие на батуте, упали на трамвайные пути. Как рассказала очевидица, одна из девочек была в крови.

Контролер батута рассказала, что всего было четверо играющих детей, один мальчик успел спрыгнуть, еще одного мальчика на данный момент ищут. При этом прибывшие на место сотрудники МЧС разрезали батут, внутри никого не нашли.

Паблик «Barnaul 22» сообщает, что пострадавших детей в тяжелом состоянии увезла детская реанимация. Данную информацию агентству ТАСС подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.