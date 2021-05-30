Сезон белых ночей начался в Петербурге, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«До конца следующей недели в Санкт-Петербурге из-за антициклона будут ясные дни и лунные ночи. Лучше даже говорить не лунные ночи, там уже белые ночи начинаются», — приводит РИА «Новости» заявление Вильфанда.

По словам метеоспециалиста, чем ближе к дню летнего солнцестояния, тем явственнее будут белые ночи в городе.

Вильфанд добавил, что участникам Петербургского международного экономического форума повезет наблюдать это природное явление.

«Небо будет малооблачно, а раз малооблачно, значит, белые ночи будут ощутимы», — заключил он.

Ранее сообщалось, что май стал одним из самых дождливых в Москве в 21-м веке. 29 мая в Москве выпало 22 миллиметра осадков.

Кроме того, синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов России. Соотечественников ждут заморозки и в Хакасии, там столбики термометров опустятся также до 7 градусов мороза.