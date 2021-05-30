Обнародованы предварительные итоги расследования гибели экс-главы СВР Украины в Египте

Генпрокуратура Египта поделилась предварительными итогами расследования гибели во время дайвинга в Дахабе бывшего главы Службы внешней разведки Украины Виктора Гвоздя.

Согласно информации следователей Египта, гибель экс-главы разведки Украины не имела уголовной подоплеки.

«28 мая Генпрокуратура получила уведомление от центральной больницы Дахаба, куда было доставлено тело утонувшего украинца. Сопровождавший его друг, тоже гражданин Украины, рассказал, что во время погружения на глубину 40 метров мужчина очень быстро поднялся на поверхность», — уточнили на странице прокуратуры в Facebook.

По сведениям ведомства, после того как бывшего главу СВР Украины подняли, он еще был живой, ему пытались предоставить первую помощью друг и египетский дайвер. Затем Гвоздя отвезли в больницу. Несмотря на усилия врачей, реанимационные действия, мужчина умер.

Установлено, что у Виктора Гвоздя имелась международная лицензия, которая разрешала погружаться на глубину до 100 метров.

Как выяснилось, смерть мужчины наступила из-за резкого кислородного истощения организма, начавшегося после резкого подъема с глубины.

При осмотре тела умершего следователи не нашли каких-либо ранений. В дальнейшем планируется проверить оборудование для дайвинга, используемое отдыхающими.

Виктор Гвоздь — советский и украинский деятель силовых и разведывательных структур, военный, дипломат и ученый. Председатель Службы внешней разведки Украины (27 февраля 2014 года — 29 апреля 2016 года).