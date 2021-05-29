Таксист в Москве зарезал ножом пассажира

Таксист зарезал ножом человека в районе Некрасовка на юго-востоке Москвы. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, инцидент произошел в 15.30 по адресу: Проектируемый проезд, 598. Таксист нанес пассажиру ранения острым предметом, от которых тот скончался, и скрылся. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальное подразделение.

Ранее сообщалось, что в Петербурге водитель такси убил другого автомобилиста из-за конфликта на дороге.

Между гражданином Таджикистана, работающим таксистом, и местным жителем развязался конфликт из-за того, что они не смогли поделить дорогу. В ходе драки иностранец ударил оппонента ножом в грудь. 24-летний петербуржец получил тяжелое ранение, его госпитализировали в состоянии клинической смерти. Он умер в больнице.

Таксист был задержан, в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».