Названо лучшее время для вакцинации от COVID-19

Сделать прививку от коронавируса следует перед летним сезоном отпусков, заявил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с радио Sputnik.

Как пояснил эксперт, летом люди постоянно перемещаются, взрослые уезжают в отпуск, а дети – на каникулы. При этом увеличивается число контактов.

«Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции», – посоветовал Болибок.

Кроме того, врач порекомендовал привиться перед летом и тем, кто перенес COVID-19 примерно полгода назад. По его словам, вакцинация не только позволит защититься от повторного заражения, но и поможет организму справиться с постковидным синдромом.

«У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, «ошметки» от коронавируса циркулируют в организме, провоцируют все время микроочаги воспаления <...> Как только мы делаем вакцинацию, уровень антител подскакивает, антитела «чистят» организм от чужеродных белков коронавируса», – рассказал специалист.

Ранее в Центре имени Гамалеи сообщили, что в России от коронавируса полностью привились около 10% населения.

За весь период пандемии в России выявлено более 5 млн случаев заражения коронавирусом, более 120 тысяч заболевших скончались. Выздоровели более 4,6 млн человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».