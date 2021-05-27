Екатерина Мизулина усмотрела связь между аниме и детскими суицидами

Аниме травмирует детскую психику и может довести детей до суицида, в связи с чем необходимо усиливать ограничения в отношении подобного контента, заявила «Газете.Ru» директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.

По словам Мизулиной, в Лиге безопасного интернета отмечает тенденцию распространения опасного для детей контента, в частности, аниме и жестоких компьютерных игр.

«Мы обеспокоены распространением жестоких компьютерных игр и аниме, которые вредят детской психике, но все равно активно продвигаются в детской среде. Многие аниме — это, к сожалению, небезобидный контент, который полностью меняет психику ребенка, дает другие установки, и ребенок начинает делать какие-то неправильные действия», — рассказала она.

Член ОП также обратила внимание на то, что родителям стоит придавать большее значение тому, чем ребенок занимается в интернет-пространстве.

«Взрослому может показаться, что аниме — это безобидные вещи, но на самом деле это серьезная травма для детской психики. И сейчас мы получаем много сообщений о совершении парных суицидов, которые распространяется из-за одного из видов аниме», — отметила Мизулина.

Она также заметила, что целый ряд аниме-сериалов уже заблокирован, однако доступ к их просмотру все так же есть в открытом доступе.

Более того, необходимо введение возрастной маркировки компьютерных игр, а те игры, которые содержат сцены насилия и жесткости, необходимо запрещать, добавляет директор Лиги безопасного интернета.

«Необходима возрастная маркировка компьютерных игр, которая до сих пор не была введена. Важно обращать внимание родителей на то, в каком возрасте в какие игры можно играть, важно ограничивать продажу детям очень жестоких игр с содержанием насилия. И ряд игр нужно запрещать: Bloodbath Kavkaz, Hatred, Manhunt. Мы считаем, что эти игры могут пагубно повлиять на детей, поэтому их нужно запрещать», — считает Мизулина.

Ранее волонтеры Лиги безопасного интернета обнаружили пропаганду наркотиков в песнях исполнителей Платина и OG Buda.