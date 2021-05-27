В Минздраве рассказали о возможной передаче коронавируса от матери к ребенку

На сегодняшний день эксперты пришли к выводу, что коронавирусная инфекция не передается напрямую от матери ребенку. Об этом сообщила замдиректора по научной работе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян, передает РИА «Новости».

«Более того, даже плацента у 891 пациентки не была поражена никакими специфическими моментами, только носила печать системной воспалительной реакции», — рассказала специалист.

По ее словам, лишь у двух из 891 женщин были выявлены подозрения, указывающие на наличие нарушений. Впоследствии удалось определить, что эти нарушения были связаны с контаминацией окружающей среды.

Соответственное заявление Адамян сделала на IX международном конгрессе «Оргздрав 2021. Эффективное управление в здравоохранении».

В марте сообщалось, что ребенок с антителами к коронавируса родился в американском штате Флорида от матери, которая получила первую дозу вакцины от инфекции.