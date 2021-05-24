В РФ не выявлено повторных заражений одним штаммом коронавируса

До настоящего момента в России не было выявлено случаев повторного заражения одним и тем же штаммом коронавируса. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет ТАСС.

«Мутирующие штаммы — это не повторные случаи. Повторных случаев заражения одним и тем же штаммом в России официально не выявлено», — сказал Горелов.

По его словам, к концу 2020 года в мире выявили не более трех десятков таких случаев.

Ранее в ВОЗ назвали число умерших от коронавируса медработников — как минимум 115 тыс. медицинских работников в мире умерли из-за коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус также назвал врачей настоящими героями. Он подчеркнул, что зачастую медицинским работникам приходится работать в условиях, когда не хватает оборудования и лекарств. Кроме того, их работа часто недостаточно оплачивается и уважается, а условия труда небезопасны.