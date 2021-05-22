Мясников предложил ввести ограничения для непривитых от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников выступил за введение ограничений для непривитых от коронавируса россиян.

«Маски, запрет на посещение театров, кафе, других публичных мест, поездок, заселения в гостиницы. Кому все это смертельно надоело — пусть делают вакцины. Кто переболел — пусть озаботится справкой. Да, это реальная дискриминация по иммунологическому принципу. Ну вот такие времена, что делать?» — написал он в Telegram-канале.

По его словам, если не будет послаблений для людей с антителами, то и не будет стимула вакцинироваться.

Кроме того, медик выступил за обязательную вакцинацию детей от различных вирусов, согласно принятому в России календарю прививок.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства предложил включить вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок. Он отметил, что на данный момент уже подготовлены соответствующие изменения в закон об иммунопрофилактике.