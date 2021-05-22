Детский обмудсмен призвал отменить мораторий на казнь для педофилов

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова призвала отменить в России мораторий на казнь для педофилов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Ксения Мишонова в своем Telegram-канале «Осторожно! Дети» сделала репост сообщения о поимке убийцы 12-летней Анастасии из Нижегородской области. Оказалось, что злоумышленник уже был ранее неоднократно судим за педофилию. В посте был призыв к введению смертной казни для педофилов.

«Надо подумать о том, чтобы отменить мораторий на смертную казнь для педофилов, если это невозможно сейчас и общество к этому не готово», — сказала омбудсмен.

Она также предложила отправлять таких преступников в тюрьму на пожизненный срок, а их труд использовать на благо общества.

«Я за то чтобы они не выходили, потому что почти в 100% случаев случается рецидив. Это вылечить невозможно», - сказала Мишонкина.

На прошлой неделе первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту, заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов заявил «Газете.Ru», что после ЧП в казанской школе стоит задуматься об ужесточении наказания за подобные преступления, вплоть до возвращения смертной казни.

11 мая в казанской гимназии №175 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу. Погибли 9 человек, 23 пострадали. По факту нападения возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. 12 мая нападавший был арестован на два месяца.