В мире снизилось суточное число заражений коронавирусом

В мире за сутки выявили 620 тысяч заражений коронавирусом, что на 18 тысяч меньше вчерашнего показателя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВОЗ.

За прошедшие 24 часа также подтвердились 12,7 тысячи смертей. Таким образом, всего в мире заразились 165 158 285 человек, 3 425 017 из которых скончались

Около 45% новых случаев обнаружили в Юго-Восточной Азии (284 362). Далее следуют Северная и Южная Америка (205 351), после — Европа (67 773). На первом месте в мире по распространению коронавируса находятся США, где заболели 32 706 250 человек. Далее следуют Индия (26 031 991), Бразилия (15 812 055), Франция (5 820 918), Турция (5 160 423) и Россия (4 983 845).

Ранее в ВОЗ оценили реальное число смертей от коронавируса в мире — с начала пандемии от коронавирусной инфекции в мире могли погибнуть от 6 млн до 8 млн человек. В то же время эксперты ВОЗ считают, что в настоящее время общая смертность от вируса как минимум в 2-3 раза превышает официально зарегистрированные данные.