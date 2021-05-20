Попова заявила, что в России нет самой опасной мутации индийского варианта COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет самой опасной мутации индийского штамма коронавируса. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, в Индии преимущественно выделяют три варианта «индийского» штамма, один из которых имеет «очень значимые мутации».

Также глава Роспотребнадзора назвала места, в которых россияне заражаются коронавирусом чаще всего.

Стало известно, что для завершения эпидемии новой коронавирусной инфекции в России минимум 60% населения должны пройти вакцинацию. По мнению Поповой, в настоящий момент COVID-19 является не самым страшным вариантом эпидемиологических рисков, которые могли бы произойти. Сегодня основной целью является пандемия без локдауна, добавила глава ведомства.

Ранее сообщалось, что в России зарегистрировали почти 400 смертей из-за COVID-19 за сутки. Условная летальность осталась на уровне 2,36%, отметили в штабе.