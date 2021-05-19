Хуснуллин оценил перспективы строительства метро в городах-миллионниках

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе совещания по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию рассказал о перспективах строительства метро в крупных городах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы в будущем считаем, что метро для миллионников пока не целесообразно, надо больше делать ставку на железную дорогу», — сказал он.

Глава государства Владимир Путин во время совещания также спросил Хуснуллина, какова его оценка проекта строительства метро в Красноярске.

«Ситуация следующая. В городах-миллионниках начатые проекты надо постараться минимальными затратами закончить, но не теми деньгами, которые они называют», — ответил он президенту.

Кроме того, вице-премьер привел в качестве примера Челябинск, где проект строительства метро изначально стоил 92 млрд рублей, однако потом нашли варианты удешевления.

«Я туда (в Красноярск) уже договорился отправить своих проектировщиков. Считаю, что 100 млрд, заявленная сумма, достаточно большая. Мы найдем решение более дешевое, более оптимальное», — добавил Хуснуллин.

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