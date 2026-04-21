Айсберг размером с Санкт-Петербург почти растаял

Крупнейший за последние 40 лет айсберг раскололся и практически растаял. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).

«Ледяной гигант раскололся на мелкие части, потеряв за период своей жизни 99% площади», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что айсберг продолжает дрейфовать и раскалываться. В частности, за последние три месяца он преодолел расстояние в 1000 км и пересек границу Южного и Атлантического океанов.

Наблюдение за A23a ведется с 1986 года, когда он откололся от шельфового ледника Фильхнера. Тогда его площадь составляла более 4100 кв. км. В январе 2026 года его площадь уже составляла около 1300 кв. км, что сопоставимо с размерами Санкт-Петербурга (1439 кв. км). На текущий момент крупнейшим в мире айсбергом считается D15A (3071 кв. км).

9 января Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) предупреждало, что айсберг А23а, который до недавнего времени считался крупнейшим на планете, может скоро разрушиться.

Несколько десятилетий айсберг простоял на мели в море Уэдделла, после чего начал движение вдоль береговой линии Антарктического полуострова. В конце 2023 года он попал в открытое море и, проплыв около 930 км под влиянием течений, к началу 2025 года оказался вблизи острова Южная Георгия. На расстоянии 80 км от острова айсберг вновь сел на мель, пробыв там с января по май. После этого он продолжил дрейф вблизи острова.

