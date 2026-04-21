Врач назвал причины повышенного холестерина у стройных

Даже при нормальном весе уровень холестерина может быть повышен — ключевую роль здесь играет не фигура, а наследственность и состав рациона. Об этом рассказал профессор кардиометаболической медицины Университета Глазго Навид Саттар в комментарии для The Guardian.

По его словам, распространенное представление о том, что атеросклероз развивается только у людей с лишним весом, не соответствует действительности. У худых людей также могут фиксироваться высокие показатели холестерина — в первую очередь из-за генетической предрасположенности. Именно наследственные факторы во многом определяют уровень липидов в крови, тогда как питание влияет на него в меньшей степени.

При этом значение имеет не столько общее количество калорий, сколько состав рациона. В частности, насыщенные жиры способны повышать уровень «плохого» холестерина, который связан с повреждением сосудов.

«Дополнительные риски создают сопутствующие факторы — повышенное артериальное давление, диабет и нарушения обмена веществ. В совокупности они усиливают негативное воздействие липидов на сердечно-сосудистую систему», — отметил врач.

Саттар подчеркнул, что оценивать риск развития заболеваний следует комплексно, а не по одному показателю. Он рекомендует регулярно проверять уровень холестерина, особенно после 40 лет, даже при отсутствии лишнего веса и других очевидных проблем со здоровьем.

Ранее ученые выяснили, что ожирение по-разному влияет на мужчин и женщин.