Раскрыта стоимость набора для приготовления шашлыков в 2026 году

В 2026 году россиянам придется потратить на набор для приготовления шашлыков минимум 1430 рублей. К такому выводу пришли аналитики платёжного сервиса «Апельсин», передаёт RT.

В итоговую сумму вошли траты на средний по размеру мангал, набор шампуров, древесный уголь, жидкость для розжига и опахало. Что касается мяса, то аналитики ориентировались на классический замаринованный шашлык из свинины.

Таким образом, специалисты сложили среднюю цену мангала 375 рублей, трёх шампуров за 75 рублей, 2,5 кг угля за 350 рублей, а также учли цену на жидкость для розжига в 140 рублей, опахала за 70 рублей и 420 рублей за 1 кг замаринованной свинины.

До этого аналитики сервиса GdeRabota.ru назвали регионы с наименьшей доступностью шашлыка. Первое место — у Кировской области. В Республике Адыгея жители могут купить около 74 шашлыков, но на один набор потребуется около 122 минут работы. В Калининградской области на среднюю зарплату доступно примерно 78 шашлыков, а чтобы купить один, нужно отработать около 115 минут.

Что касается самых доступных цен, то лидирует Республика Тыва, где могут купить на среднюю зарплату 246 базовых наборов на семью из четырёх человек, потратив на один набор 37–39 минут работы. В Карачаево-Черкесии жители на среднюю зарплату могут купить 239 шашлыков, потратив примерно 38 минут работы на один, уточнили аналитики.

