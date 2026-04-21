«Под угрозой ареста»: экс-следователь Генпрокуратуры рассказал, посадят ли Чубайса

Экс-главу компании «Роснано» Анатолия Чубайса вряд ли посадят на фоне открытого в отношении него нового исполнительного производства об аресте имущества на 5,5 млрд рублей. Скорее власти заключат с ним определенную «сделку», хотя не стоит исключать, что Чубайс «под угрозой ареста» . Об этом «Газете.Ru» заявил бывший старший следователь Генеральной прокуратуры СССР Карен Нерсисян.

«Чубайс – это не просто Чубайс, это же фигура, политическая фигура. Вся наша недавняя история очень тесно связана с ним и с событиями вокруг него, поэтому все будет зависеть от воли [властей]. Я думаю, что нет [не посадят]. Я думаю, что сегодняшняя власть все-таки заключит с ним какое-то соглашение. Как говорит наш любимый президент Америки, это будет сделка», — подчеркнул он.

При этом Нерсисян допустил, что Чубайс все же находится «под угрозой ареста» на фоне исполнительного производства об аресте имущества политика на миллиарды рублей.

Как напомнил юрист, сегодня в России «очень многие, кто сегодня рулит во всех отношениях, и в политике, и в финансах, и в экономике, обязаны ему».

Начало исполнительного производства об аресте имущества Чубайса, отметил Нерсисян, нужно «в угоду народному гневу» на этого политического деятеля, причастного к нелучшим вехам российской истории.

В отношении Чубайса открыто еще одно исполнительное производство об аресте имущества почти на 5,5 млрд рублей.

Исполнительное производство было открыто на основании решения Арбитражного суда Москвы, который частично удовлетворил иск «Роснано» к Чубайсу и другим бывшим топ-менеджерам компании о взыскании убытков в размере 3,9 млрд рублей и $20,45 млн. Это свыше 5,5 млрд рублей по текущему курсу.

22 января сообщалось, что экс-руководство «Роснано» во главе с Анатолием Чубайсом, бесконтрольно повышая финансирование неприменимого проекта, нанесло компании крупный ущерб. Причиненные убытки составили свыше €41 млн, более $35 млн и свыше 5 млрд рублей.

Ранее экс-главу «дочки» «Роснано» осудили за финансовые махинации.