Родителей с тяжелобольным ребенком не пустили в больницу во Владивостоке

Во Владивостоке родителей с больным ребенком не пустили в больницу на машине

В Приморье родители тяжелобольного ребенка не смогли попасть на территорию больницы на машине, охрана отказала семье во въезде, ребенка пришлось нести на руках. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

По данным местных СМИ, инцидент произошел днем 20 апреля. Мать ребенка рассказала, что приехала с мужем к больнице и попросила открыть шлагбаум, чтобы припарковаться ближе ко входу. Однако сделать этого им не позволили, несовершеннолетнего пришлось нести на руках.

По факту произошедшего проверку проводит городская прокуратура, ведомство оценит соблюдение прав пациентов и действия должностных лиц, ответственных за пропускной режим.

