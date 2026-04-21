Родителей с тяжелобольным ребенком не пустили в больницу во Владивостоке

Во Владивостоке родителей с больным ребенком не пустили в больницу на машине
Александр Кондратюк/РИА Новости

В Приморье родители тяжелобольного ребенка не смогли попасть на территорию больницы на машине, охрана отказала семье во въезде, ребенка пришлось нести на руках. Об этом сообщает прокуратура Приморского края.

По данным местных СМИ, инцидент произошел днем 20 апреля. Мать ребенка рассказала, что приехала с мужем к больнице и попросила открыть шлагбаум, чтобы припарковаться ближе ко входу. Однако сделать этого им не позволили, несовершеннолетнего пришлось нести на руках.

По факту произошедшего проверку проводит городская прокуратура, ведомство оценит соблюдение прав пациентов и действия должностных лиц, ответственных за пропускной режим.

До этого в Иркутске осудили двух женщин, избивших врача из-за бахил. Педиатр пришла на вызов к шестилетнему ребенку с температурой и кашлем. В дверях ее встретили мать и бабушка, когда женщины увидели, что врач не надела бахилы, они набросились на нее. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, приговором суда матери ребенка назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно, его бабушке — полтора года условно.

Ранее в Хабаровском крае скорая помощь провалилась в яму во дворе дома.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

