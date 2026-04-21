Поставки оружия на Украину оказались под угрозой после выборов в Болгарии

Председатель партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев после победы на парламентских выборах может создать крупные проблемы для Украины, пересмотрев политику по поставкам оружия в зону конфликта. Об этом сообщает Euractiv.

В материале утверждается, что в Европе начали беспокоиться из-за возможного нарушения цепочки поставок боеприпасов из Болгарии на Украину.

«В ходе предвыборной кампании он (Радев. — «Газета.Ru») также резко критиковал 10-летнее соглашение об обороне, подписанное между Болгарией и Украиной, что указало на возможные изменения в политическом курсе страны», — отметили авторы публикации.

По данным издания, Болгария с 2022 года являлась одним из важнейших поставщиков оружия на Украину. Журналисты предупредили, что после смены власти в республике Киев рискует лишиться этой помощи.

На прошлой неделе в Болгарии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала партия бывшего главы государства Румена Радева «Прогрессивная Болгария». За данное политическое объединение проголосовали 44,5% избирателей. Второе место заняла коалиция ГЕРБ-СДС, набравшая 13,3% голосов. Тройку лидеров замкнуло объединение партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» с 12,6% голосов.

Ранее на Западе назвали Радева политиком, который может стать «троянским конем» РФ в Европейском союзе.