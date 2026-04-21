Поставки оружия на Украину оказались под угрозой после выборов в Болгарии

Euractiv: Болгария после победы Радева может остановить поставки оружия Украине
Председатель партии «Прогрессивная Болгария» Румен Радев после победы на парламентских выборах может создать крупные проблемы для Украины, пересмотрев политику по поставкам оружия в зону конфликта. Об этом сообщает Euractiv.

В материале утверждается, что в Европе начали беспокоиться из-за возможного нарушения цепочки поставок боеприпасов из Болгарии на Украину.

«В ходе предвыборной кампании он (Радев. — «Газета.Ru») также резко критиковал 10-летнее соглашение об обороне, подписанное между Болгарией и Украиной, что указало на возможные изменения в политическом курсе страны», — отметили авторы публикации.

По данным издания, Болгария с 2022 года являлась одним из важнейших поставщиков оружия на Украину. Журналисты предупредили, что после смены власти в республике Киев рискует лишиться этой помощи.

На прошлой неделе в Болгарии состоялись парламентские выборы, победу на которых одержала партия бывшего главы государства Румена Радева «Прогрессивная Болгария». За данное политическое объединение проголосовали 44,5% избирателей. Второе место заняла коалиция ГЕРБ-СДС, набравшая 13,3% голосов. Тройку лидеров замкнуло объединение партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» с 12,6% голосов.

Ранее на Западе назвали Радева политиком, который может стать «троянским конем» РФ в Европейском союзе.

 
