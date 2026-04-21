Поезда не ходят на центральном участке Сокольнической линии метро Москвы

Поезда не ходят между станциями метро «Парк культуры» и «Бульвар Рокоссовского»

На участке Сокольнической линии метро Москвы нет движения поездов. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движения нет между станциями «Парк Культуры» и «Бульвар Рокоссовского». Telegram-канал «Осторожно.Москва» в свою очередь сообщает, что причиной сбоя стало задымление в одном из вагонов поезда. Предварительно, инцидент произошел на станции Комсомольская — пассажиров эвакуировали прямо в тоннеле.

По информации журналистов, к станции «Красные Ворота» прибыли пожарные машины МЧС — станцию закрыли во время сбоя на красной ветке.

Информация о пострадавших не поступала.

В феврале на станции «Битцевский парк» в метро Москвы произошло короткое замыкание оборудования состава, из-за чего интервалы движения были временно увеличены, а пассажирам пришлось пересаживаться на соседние линии метро. В результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее пассажир московского метро распылил в глаза женщине газовый баллончик.