Мерзликин о романе с молодой скалолазкой: «Выбрал санитарную зону»

Российский актер Андрей Мерзликин прокомментировал слухи о романе с молодой скалолазкой. О своей личной жизни он поговорил с изданием «Караван историй».

Сообщения о романе с 24-летней инструктором по скалолазанию он опроверг. Актер заявил, что ему не за что оправдываться.

«И превращать личную историю в площадку для взаимных объяснений я тоже не хотел бы. Поэтому и выбрал для себя санитарную зону: не комментировать и не реагировать», — сказал он.

Мерзликин осудил желание прессы выдать случайное совместное фото за отношения.

«И ей приходится оправдываться за то, чего не было, потому что кто-то решил придумать роман и выставить фотографию. Вот так это и работает: домыслы моментально становятся новостью, а под удар попадают случайные люди», — продолжил актер.

Мерзликин развелся с женой Анной после 202 лет брака летом 2025 года. Женщина уехала за границу, двое сыновей и двое дочерей остались с отцом в России. Актер с четырьмя детьми живет в двухэтажном доме в Милюково.

