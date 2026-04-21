Раскрыты детали гибели альпинистов в горах Бурятии

Погибшие в Бурятии трое туристов застряли на «подушке» Мунку-Сардыка перед крутым скально-ледовым склоном. Отсутствие защиты от ветра привело к тому, что они быстро замерзли насмерть, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Издание отмечает, что остальные туристы, отправившиеся за помощью, уже около суток ожидают спасателей на горе.

До этого сообщалось, что во время восхождения группы на гору начала портиться погода, температура упала до -10 ℃, начался сильный ветер и снег. Тогда несколько туристов отправились за помощью к хозяину ближайшего кафе, у которого есть квадроцикл. Альпинисты принесли ему записку с именем гида, а также контакты ответственного из МЧС и просьбу эвакуировать погибших. Во время спуска туристам встретилась супружеская пара, спускавшаяся вниз, которая сфотографировала записку и позже позвонила в экстренные службы. Сигналы о помощи группа пыталась передать спасателям также с помощью текстовой рации.

На место происшествия направлены спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

По предварительным данным, группа туристов в составе 15 человек прибыла в поселок Монды Окинского района республики Бурятия для восхождения к пику Мунку-Сардык. Она вышла из лагеря на маршрут, который пролегал к мосту через реку Белый Иркут, затем, минуя слияние рек Белый Иркут и Мугувек, к вершине.

