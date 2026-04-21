«Помню звук»: очевидец ДТП, в котором человеку оторвало голову, раскрыл детали аварии

В Москве иномарка влетела в боковую часть авто, женщина не успела спастись

В Москве иномарка влетела в боковую часть автомобиля. Водитель рассказал «РЕН ТВ» подробности массового ДТП, в котором не выжила его жена.

«Это было сзади меня все, просто вдарило сбоку, я никак не ожидал», — сказал он.

Мужчина признался, что не успел понять, что случилось: Mercedes ударил его машину сбоку — именно с той стороны, где на пассажирском сиденье находилась его жена.

Инцидент произошел вечером 20 апреля на Садово-Черногрязской улице. По словам свидетелей, иномарка направилась в сторону встречного движения и врезалась в несколько машин, после чего удар пришелся и на велосипед. В результате два человека, велосипедист и пассажирка одной из машин, получили травмы, несовместимые с жизнью. Очевидцы утверждают, что водителю двухколесного транспортного средства оторвало голову.

Telegram-канал 112 сообщает, что в аварии пострадали и другие люди, однако точное число раненых пока уточняется. Из‑за ДТП участок Садового кольца перекрыли, поэтому в районе аварии образовались серьезные пробки. Уличная камера запечатлела момент столкновения.

Ранее сообщалось, что москвичку, которая устроила жесткое ДТП на Садовом кольце, задержали.