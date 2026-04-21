В Турции ужесточили меры безопасности в школах

В Турции после нападений на школы усилили меры безопасности
В Турции ужесточили меры безопасности в школах после нападений на учебные заведения в Шанлыурфе и Кахраманмараше, а также инцидента со стрельбой у школы в Адане. Об этом сообщает издание haber7.com.

В районе средней школы имени Явуза Селима в микрорайоне Гюрсельпаша города Адана 20 апреля неизвестные открыли стрельбу. Напуганные ученики в панике выбежали из здания. Родители срочно приехали к школе. Когда выяснилось, что стрельба не связана с нападением на учебное заведение, дети вернулись в классы и продолжили занятия.

Полиция района Сейхан задержала семерых подозреваемых. У них изъяли два пистолета и 94 патрона. По данным следствия, злоумышленники стреляли в воздух во время уличного конфликта.

На фоне этого власти Турции ввели новые правила безопасности в школах. Выход учеников из здания в обеденный перерыв ограничили. Родителям запретили входить в школу без предварительной записи и только в экстренных случаях. Для них организовали специальные зоны ожидания. Началась установка металлодетекторов у входов. Усилен контроль за сумками, цифровыми часами и планшетами. При опоздании или досрочном уходе родителям приходит SMS-уведомление.

Также родителей призвали следить за интернет-привычками детей и ограждать их от новостей с насилием.

В городе Сиверек 14 апреля неизвестный с ружьем открыл огонь перед школой и внутри нее, затем забаррикадировался с заложниками. Пострадали не менее 16 человек. На следующий день вооруженный восьмиклассник ворвался в школу в Кахраманмараше. В результате стрельбы не выжили девять человек, шестеро попали в реанимацию.

Ранее в Турции число задержанных после нападений на школы превысило 160.

 
