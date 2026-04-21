Основательнице «Ковчега» увеличили срок

Основательнице «Ковчега» Бураковой добавили срок за неисполнение статуса иноагента
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мировой суд в Санкт-Петербурге приговорил основательницу «Ковчега» Анастасию Буракову (признана в РФ иностранным агентом) к лишению свободы за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд назначил фигурантке наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Таким образом, по совокупности с ранее вынесенным приговором Басманного районного суда Москвы, Буракову приговорили к 8 годам 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

В мае прошлого года суд заочно приговорил Буракову к семи с половиной годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. Юриста признали виновной в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных, совершенном из-за политической ненависти (часть 2 статьи 207.3 УК РФ). Как указали в прокуратуре, в 2023 году, находясь за границей, она выложила в своем канале в мессенджере видео с дезинформацией о специальной военной операции. Суд также запретил Бураковой заниматься администрированием сайтов и интернет-ресурсов на три года.

Буракова была внесена Минюстом в список иностранных агентов в декабре 2023 года: она принимала участие в создании и распространении материалов других иностранных агентов, а также публично высказывалась против проведения спецоперации на Украине и «распространяла ложную информацию о решениях российского правительства».

