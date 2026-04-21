Из больницы выписали последнего пострадавшего от нападения в красноярской школе

Третий пострадавший от нападения ученицы в красноярской школе выписан из ожогового центра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный минздрав.

«Из хирургического отделения краевого ожогового центра выписан третий подросток, пострадавший при поджоге в красноярской школе», — поделились в министерстве.

Отмечается, что далее школьник будет наблюдаться амбулаторно по месту жительства.

6 февраля суд в Красноярске арестовал девочку, напавшую на одноклассников.

ЧП в образовательном учреждении произошло 4 февраля. Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, ученица восьмого класса принесла на уроки горючее вещество и с помощью него подожгла тряпку. После этого девочка бросила охваченную огнем ткань в класс. В результате три ребенка получили ожоги. Более того, школьница нанесла телесные повреждения еще двум несовершеннолетним и учителю.

Было возбуждено уголовное дело. Восьмиклассницу задержали. По данным СМИ, девочка перед нападением рассказала о своих планах в чате класса. Однако в тот момент никто не придал этому значения.

Ранее психиатр связал нападения на школы с весенним обострением.

 
