В Якутии мужчина забил знакомую топором

В Якутии суд вынес приговор 57-летнему мужчине, обвиняемому в нападении с топором на подругу, спасти раненую не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре прошлого года. Мужчина пригласил знакомую в гости, во время застолья между ними возникла ссора. Подсудимый нанес женщине множественные удары руками, а затем взял топор и продолжил избиение.

Пострадавшую госпитализировали, но спасти ее медики не смогли. Нападавшего задержали, в отношении якутянина было возбуждено уголовное дело. Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы.

До этого на Алтае осудили мужчину, забившего жену за отказ готовить ужин. Между супругами вспыхнула ссора из-за того, что женщина выпила спиртное и отказалась готовить ужин. В ходе конфликта муж начал избивать ее, а затем забил ее металлической кочергой. Женщина не выжила.

Ранее мужчина забил знакомую в центре Москвы.